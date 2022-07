Ķīnas drošības spēki brutāli izrēķinās ar protestētājiem, kas zaudējuši mūža iekrājumus

Protests, kas pārauga vardarbībā

Protesta akciju uzraudzīja lieli drošības spēki. Demonstrācija, kas sākās četros no rīta, ilga vairākas stundas, līdz vienpadsmitos no rīta policija ar spēku mēģināja izklīdināt protestējošos. Demonstrācijas vietā ātri sākās haoss, jo izvērtās protestētāju sadursmes ar policiju. Tiek norādīts, ka drošības struktūru darbinieki situši visus, kas pretojušies – arī sirmgalvjus un bērnus.

Kāda sieviete no Ķīnas austrumos esošās Šaņdunas provinces stāstīja CNN, ka viņu nogāza zemē divi drošībnieki, kā rezultātā viņa savainojusi roku. Savukārt kāds 27 gadus vecs vīrietis no Šendžeņas pieredzējis, kā viņu brutāli piekāvuši vismaz septiņi drošībnieki. 45 gadus vecs vīrietis no Uhaņas sūdzējies, ka sadursmēs pilnībā saplēsts viņa krekls. Daudzi protestētāji bijuši šokā no tā, cik brutāli sākuši darboties drošības spēki.