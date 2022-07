Pētniece no Latvijas saņem UNESCO Jaunā zinātnieka balvu

Balvai Mežgaile pieteikusi savu pētījumu par tēmu "Kultūras ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais vērtējums biosfēras rezervātos. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta piemērs", kura mērķis ir veikt vērtējumu ekonomiskā izteiksmē par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kultūras ekosistēmu pakalpojumiem jeb visiem nemateriālajiem ieguvumiem, ko cilvēki gūst no ekosistēmām un kuri tieši ietekmē cilvēku un sabiedrības dzīves kvalitāti

UNESCO programmas "Cilvēks un biosfēra" Jaunā zinātnieka balvas mērķis ir sekmēt informācijas un zināšanu apmaiņu jauno pētnieku vidū, motivējot tos starptautiskajai mobilitātei un veicinot pētnieku interesi par programmas "Cilvēks un biosfēra" darbības virzieniem un piedāvātajām iespējām. Uz balvu var pretendēt pētnieki līdz 35 gadu vecumam, izvirzot savu pētījumu dalībai konkursā, ja to plāno īstenot tuvāko divu gadu laikā. 2022.gadā balvai tika iesniegti 43 pieteikumi no 29 valstīm. Balva šogad piešķirta septiņiem jaunajiem zinātniekiem, tostarp arī Mežgailei no Latvijas.