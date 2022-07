“Svīšana ir normāls fizioloģisks process. It īpaši vasarā, kad tā palīdz uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru, kā arī izvadīt no organisma vielmaiņas galaproduktus un sāļus. Tā kā procesā no ķermeņa tiek izvadīts ūdens, vasarā mums nereti slāpst daudz vairāk nekā citos gadalaikos. Tomēr jāņem vērā, ka svīstot tiek zaudēts ne tikai ūdens, bet arī organismam tik nepieciešamās minerālvielas – magnijs, cinks un jods. Tās ir kaulu, zobu, audu, ādas, matu, nervu, muskuļu “celtniecības bloki”, palīdzot mūsu vielmaiņas procesiem darboties pareizi. Lai ikdienā pilnvērtīgi uzņemtu šos minerāļus, nav nepieciešams lietot vitamīnus – pietiek veselīgi ēst un lietot kvalitatīvu ūdeni, kura sastāvā ir minerālvielas. Šobrīd veikalu plauktos pieejams arī Latvijas ražojumi, piemēram, jaunais “Mangaļi Plus” ūdens, kas palīdz nodrošināt pilnvērtīgu organisma darbību un ir bagātināts ar minerālsāļiem – magniju, cinku un jodu.” komentē Prof. Laila Meija.