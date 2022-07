Pārtikas produktu cenu kāpums samazinās, paziņo asociācija

No labības izstrādājumiem cenas turpina augt auzu pārslām, cukuram, makaroniem, miltiem un rīsiem. Vienlaikus LTA atzīmē, ka ir nostabilizējusies sāls cena, kas ir kritusies pret iepriekšējo laika periodu, bet ir augstāka nekā pirms gada. Līdzīgi ir ar mannu - ja viens kilograms mannas putraimu šā gada pirmajā ceturksnī veikalā bija nopērkami par 1,97 eiro, tad šobrīd to cena ir 1,77 eiro. Savukārt viens kilograms sāls šā gada pirmajā ceturksnī maksāja 1,11 eiro, bet šomēnes to var iegādāties jau par 0,94 eiro.