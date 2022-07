Otrdien sarucis Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās

No slimnīcām izrakstīti 25 Covid-19 pacienti.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 50 Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 49 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet viens - ar smagu slimības gaitu.

Kā aģentūrai LETA pavēstīja PSKUS valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, slimnīcā pacienti ar Covid-19 diagnozi nekur nebija pazuduši. To skaits bija samazinājies, slimnīcā esot ap 20 Covid-19 pacientiem vienlaikus, bet patlaban viņu skaits nedaudz atkal sāk pieaugt, tuvojoties aptuveni 30 pacientiem. Viņaprāt, tā ir kontrolējama situācija, un pamatā tie ir pacienti, kuriem Covid-19 ir blakus diagnoze.

"Pēdējo dienu vai nedēļu laikā ir parādījušies pacienti ar plaušu bojājumiem. Iepriekš tādi bija novērojami, kad cilvēki slimoja, piemēram, ar delta paveidu. Pārsvarā šie pacienti nav bijuši vakcinēti vispār, bet to skaits ir neliels - mēs nerunājam par simtiem," norādīja Madelāne.

Viņa skaidroja, ka patlaban cilvēki gandrīz tuvu 100% gadījumos slimo ar omikronu, un tas skaidrojams ar to, ka vasarā palielinās ceļošanas, savstarpējā kontakta biežums, kā arī netiek lietotas maskas un ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi. Līdz ar to tiem, kas vēl nav slimojuši ar omikronu, ir šobrīd lielāka iespējamība ar to saslimt.