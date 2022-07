Aktuālais frontē ⟩ Krievijas uzbrukumā ceturtdien cietuši Ukrainas Tieslietu ministrijas darbinieki

Maļuska teica, ka Ukrainā drošu vietu un teritoriju nav un arī šodien Ukraina cietusi Krievijas uzbrukumā. Šoreiz tas noticis Ukrainas rietumos, kas ir pavisam tālu no frontes līnijas.

ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" ("Kara izpētes institūts", ISW) analītiķi uzskata, ka Kremlis ir pavēlējis Krievijas reģioniem veidot "brīvprātīgo bataljonus", lai tie piedalītos karā Ukrainā.