Mentālās veselības palīdzības telts arī "Positivus"

Viens no psihiskās veselības pamatiem ir cilvēka prasmes pašam sevi atbalstīt sarežģītās situācijās, nenodarot sev un līdzcilvēkiem kaitējumu. Tāpēc telts aktivitāšu klāstā galvenā uzmanība tiks vērsta uz katra apmeklētāja iespējām, kā viņš var ikdienā izzināt un stiprināt savu mentālo veselību.

"Spēja pašam sevi atbalstīt psiholoģiski izaicinošās situācijās un līdz ar to arī palīdzēt apkārtējiem līdzcilvēkiem ir viena no noteicošajām mūsdienu cilvēka dzīves kvalitātēm un dzīves prasmēm. Satricinājumi un grūtības ir normāla dzīves sastāvdaļa, diemžēl pandēmija un Krievijas izvērstais karš rāda, ka tie var būt arī masveidīgi un prātam neaptverami, grūti pārvaldāmi apstākļi. Spēja būt par psiholoģisku atbalstu sev, tostarp laicīgi pamanīt, kad jāmeklē palīdzība no malas, palīdz izkuģot cauri izaicinošiem periodiem - bieži vien pat kļūstot gudrākiem un stiprākiem," stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts.