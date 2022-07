Ceturtdien, 14. jūlijā, Pļaviņās no Aiviekstes izcelts miris cilvēks, līdz ar to glābēji šogad no ūdenstilpēm izvilkuši kopumā jau 54 cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji.