Ēšanas traucējumu resursu centrs aicina uz atvērto durvju dienu

ĒTRC ir sociāls uzņēmums, kurš no pelņas nodrošina bezmaksas palīdzību cilvēkiem, kuri to nevar atļauties, no mazāk aizsargātām sociālām grupām, kas ir studenti, cilvēki bez darba, cilvēki ar zemu ienākumu līmeni vai no daudzbērnu ģimenēm.