Grieķijā nogāzusies Ukrainas kravas lidmašīna

Tā bija ceļā no Serbijas uz Jordānu, bet avarēja netālu no Grieķijas pilsētas Kavalas. Pilots ziņojis par par ārkārtas situācijas nolaišanos Kavalas lidostā lidmašīnas dzinēja problēmas dēļ, bet lidaparāts tā arī nesasniedzis lidostas skrejceļu. Tā avarējusi aptuveni 40 kilometrus no lidostas - no Palaiohori ciema. Lidmašīna nogāzusies divus kilometrus no apdzīvotas vietas.