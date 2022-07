Atlaista policiste, kura nenovērsa dzīvesbiedra uzbrukumu jaunietim ar Ukrainas karogu

Birojā aģentūrai LETA apliecināja, ka kriminālprocess par valsts amatpersonas bezdarbību sākts prokuratūrā un bija izdalīts no pamatlietas. Birojs to saņēmis izmeklēšanas turpināšanai.

Tikmēr no šodienas policiste ir atvaļināta no dienesta. Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļā apliecināja, ka "par policijas darbinieka vispārīgo pienākumu nepildīšanu un VP ētikas normu pārkāpumiem no dienesta atvaļināta persona, kura bijusi klātesoša 20.maija notikumos Rīgā, kad cieta jaunietis."

Jau ziņots, ka 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.