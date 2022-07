VUGD izteikti jūtams vadošo speciālistu trūkums

2017.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) atalgojums bija līdzvērtīgs vidējam valsts tautsaimniecībā, līdz ar to dienestā vakances bija aptuveni 3%, savukārt tagad tas no vidējā atalgojuma valstī atpaliekot par vairāk nekā 30%, līdz ar to vakanču skaits dienestā ir virs 12%.