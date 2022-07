Burjatijas desantniekus par atteikšanos karot Ukrainā ieslēdz garāžā

Pēc tam, kad viņi vairākus mēnešus bija piedalījušies Krievijas iebrukumā Ukrainā, kareivji uzrakstīja iesniegumus par atvaļināšanos no dienesta, jo vairs nevēlas karot.

Kā stāstījis viens no kareivjiem, komandieri kareivjiem, kas atsakās karot, teju nekavējoties sāk draudēt. Šie kareivji tiekot arī aizturēti un pēc tam sūtīti uz izolatoru, kas atrodas Krievijas okupācijas spēku kontrolētajā teritorijā Ukrainas Luhanskas apgabalā.

No karošanas atteikušies kareivji uz vairākām dienām tiek ieslēgti garāžā, bet vēlāk viņus pārved uz izolatoru, kas atrodas pie Luhanskas. Laikā, kad cilvēki tiek turēti garāžā, viņi tiek baroti tikai reizi dienā.

Pēc aizturēšanas kareivjus spiež rakstīt paskaidrojumus un jaunus iesniegumus, kuros viņi tomēr piekrīt turpināt karot Ukrainā, jo komandieri atsakās parakstīt kareivju iesniegumus par atvaļināšanu no dienesta.

Viens no kareivjiem stāsta, ka viņš uzrakstījis aptuveni 20 iesniegumus par atvaļināšanu no dienesta, bet neviens no tiem nav ticis izskatīts.