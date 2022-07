Bijušais NATO virspavēlnieks prognozē Ukrainā iesaldētu konfliktu

"Ukraiņi ļoti spēcīgi pretojas. [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina militārie plāni izrādījušies ne visai efektīvi. Viņš ieguvis maz teritoriju, salīdzinot ar to, kā viņš sāka konfliktu," skaidroja bijušais NATO spēku komandieris.

"Es redzu, ka tas novedīs pie Korejas kara tipa noslēguma, tas ir, pie pamiera, militarizētās zonas abu pušu starpā, naidīguma turpināšanās, savā ziņā iesaldēta konflikta. Sagaidu to četru līdz sešu mēnešu laikā. Neviena no pusēm nespēs izturēt krietni ilgāk par to," prognozēja Stavridis.