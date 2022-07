Ukrainas Drošības dienests lemj par 28 darbinieku atlaišanu

Savukārt pirmdien prezidenta biroja vadītāja vietnieks Ondrijs Smirnovs norādīja, ka Bakanovs un Venediktova nav atlaisti, bet atstādināti no amata. Pēc Smirnova teiktā, notiks dienesta pārbaudes un atkarībā no to rezultātiem Zelenskis izlems, vai lūgt parlamenta piekrišanu Drošības dienesta vadītāja un ģenerālprokurores atbrīvošanai no amata.