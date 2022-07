Zīmolu vēstnieku un zīmolu sadarbība ilgtermiņā, veidojot uzticamu informācijas avota reputāciju, kā arī influenceru ietekmes tālāks pieaugums, mazinoties sabiedrības uzticībai tradicionālajiem informācijas avotiem. Pieaugs interaktīvais saturs, jo patērētāji savos interneta klejojumos kļūs arvien neatkarīgāki, un uzņēmumiem būs jāvelta vairāk laika un pūļu, lai palīdzētu viņiem atrast to, ko viņi meklē. Covid-19 ietekmē darba vide tiks definēta no jauna, un tas būs domāšanas veids, nevis tikai darba vieta.

Festivālu organizē mārketinga un notikumu aģentūra WE ARE VERY. Reģistrēties un uzzināt vairāk par Marketing Shake 2022 iespējams festivāla mājaslapā.