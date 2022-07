Kad katrs kubikmetrs ir svarīgs: Eiropas valstīm steidzami jāsamazina gāzes patēriņš

Eiropas amatpersonas norāda, ka ir pienācis patiesības mirklis. Jā, gāzes piegādes ir atjaunotas, taču galvenais jautājums ir par to, vai tās būs pienācīgā apjomā. Daudzas Eiropas valstis jau pašlaik gatavojas brīdim, kad Krievijas gāzes plūsma pilnībā apstāsies. Jau pašlaik – no 11. jūlija, kad tika veikti “Nord Stream 1” apkopes darbi, Krievijas gāzes transportēšana tika pilnībā apturēta.

Nīderlande veiksmīgi atbrīvojas no gāzes atkarības

Vācija, Itālija un Nīderlande ir to valstu vidū, kas ir ļoti atkarīgas no dabasgāzes, it īpaši no Krievijas dabasgāzes piegādēm.