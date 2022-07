Riski, kam jāpievērš uzmanība, lai saules paneļi nenestu lielus zaudējumus

Apdrošināšanas summa – atbilstoša īpašuma vērtībai

Ja patlaban dzīvojamās ēkas minimālajā apdrošināšanas summā vidēji tiek rēķināti 1200 eiro/m2, tad, uzstādot saules paneļus, to vērtība jāpierēķina klāt. Līdzīgi jārīkojas, ja saules paneļi tiek stiprināti uz palīgēkas vai stiprināti uz zemes blakus ēkai. Būvējot jaunu īpašumu, apdrošināšanas summu aprēķināt būs vieglāk, jo saules paneļu un to montāžas izmaksas parasti tiek iekļautas būvniecības tāmē.

Lai panelis nekļūtu par buru

Ugunsdrošība

"Tas ir līdzīgi kā gadījumā, kad tiek sabojāta kāda no rozetēm: drošinātājam jāveic sava funkcija, atslēdzot rozeti no elektrības padeves. Tāpat ir jābūt iespējai atslēgt elektrības patērētāju no saules paneļa, kas turpina ražot elektrību arī ugunsgrēka gadījumā, un tam būtu jānotiek automātiski. Tas ir būtiski ne tikai no apdrošinātāja skatpunkta, bet, pirmkārt, no paša patērētāja viedokļa – lai pasargātu sevi no ugunsnelaimes," saka Čaklis.