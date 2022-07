Latvijas-Lietuvas apvienotais rallijkrosa čempionāts pirmo reizi startēs Laitses trasē Igaunijā

Jānis Bergs, rallijkrosa sacensību rīkotājs: “Katru sezonu braucējiem cenšamies piedāvāt jaunas iespējas, apgūt jaunas trases. Šajā gadā esam izraudzījušies trasi Igaunijā, kurā līdz šim sacensības neesam rīkojuši. Laitse ir viena no pieprasītākajām rallijkrosa trasēm kaimiņos, tāpēc par to interesi bija izrādījuši arī Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta braucēji. Trases konfigurācija un reljefs ir tehniski sarežģīti, sportistiem būs iespēja parādīt gadu gaitā apgūtās prasmes, lai šajā posmā cīnītos par augstākajām vietām. Laitse izveidota tā, lai sacensības būtu ērti vērot arī skatītājiem, tribīnes izvietotas zonā, no kuras iespējams redzēt visu trasi!”