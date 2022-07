Koronavīruss Latvijā: lielākoties slimību ieved tie, kas atgriežas no ārzemju ceļojumiem

Lielākoties, tie ir cilvēki, kas atgriezušies no ārzemju ceļojumiem, kā arī viņu aplipinātie ģimenes locekļi.

“Mēs tiešām redzam, ka pēdējās nedēļas laikā praksēs palielinās to pacientu skaits, kuri ir saslimuši ar Covid-19. Pamatā saslimst tie, kas atbrauc no ārvalstīm. Viņi inficē visu ģimeni, un tās bažas ir par to, ka saslimst vecāki, vecvecāki,” vērš uzmanību Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīte Veide.