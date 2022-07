Latvija iesniedz deklarāciju ANO Starptautiskajā tiesā lietā “Ukraina pret Krievijas Federāciju”

Ceturtdien, 21. jūlijā, Hāgā, pamatojoties uz ANO Starptautiskās tiesas Statūtu 63.panta 2.punktu, Latvija iesniedza ANO Starptautiskajā tiesā deklarāciju, lūdzot atļauju iesaistīties trešās puses statusā lietā “Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” (Ukraina pret Krievijas Federāciju), informē Ārlietu ministrija (ĀM).