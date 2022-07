VM: Rudens un ziemas Covid-19 epidēmijas ietekme izpaudīsies vairākas nedēļas pēc jauna vīrusa paveida atklāšanas

VM dati liecina, ka no šī gada 9.jūnija saslimstība ar Covid-19 pakāpeniski sāka pieaugt. Piemēram, šī gada 19.jūnijā 14 dienu kumulatīvais saslimstības gadījumu skaits sasniedza 145 uz 100 000 iedzīvotājiem, bet uz 8.jūliju jau 340,2.

Kopumā no pandēmijas sākuma līdz 2022.gada 1.jūlijam 27 375 pacientiem ar Covid-19 infekciju izdevās noteikt jeb sekvencēt SARS-CoV-2 vīrusa celmu. No tiem alfa celms noteikts 19,7% personām, delta - 40,9% un omikrona - 28,9%.

No 2022.gada 11.nedēļas līdz 2022.gada 26.nedēļai tika reģistrēti 13 623 Covid-19 reinfekcijas gadījumi, kas ir 14,7% no kopēja reģistrētā gadījumu skaita minētajā periodā. Turklāt minētajā laika periodā reinfekcijas gadījumu īpatsvars no pozitīvu paraugu skaita pieauga, sasniedzot savu maksimumu jūnija beigās - 19,9%.