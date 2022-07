LVSADA plānotajā streikā 27.jūlijā piedalīsies vairāki Stradiņa slimnīcas un Austrumu slimnīcas darbinieki

Kā aģentūrai LETA pavēstīja PSKUS Komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga, dalību streikā no 3000 slimnīcas darbiniekiem pieteikušas 58 personas. Viņa gan piebilda, ka, iespējams, tie nav visi, kas uz pasākumu dosies, jo kādi no atbalsta struktūrvienībās strādājošajiem ir informējuši, ka pasākumā piedalīsies uz brīdi.

Savukārt no RAKUS streikā piedalīsies seši darbinieki, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcas preses sekretāre Ilga Namniece. No tiem ir viens ārsts, viens sociālais darbinieks, četras māsas un to palīgi.