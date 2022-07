Reģistrēts šogad Latvijā lielākais no Krievijas dienas laikā iesūknētais dabasgāzes apjoms

Vienlaikus šīs jaudas veido mazāku apmēru nekā pagājušajā gadā, kad, piemēram, 22.jūlijā no Krievijas ieplūdušās dabasgāzes faktiskais apmērs veidoja 133 437 MWh. Arī jūlijā kopumā Latvijā ienākušās dabasgāzes apmērs no Krievijas šogad ir samazinājies - šogad no 1.jūlija līdz 24.jūlijam tas veido 555 989 MWh, bet pērn šajā periodā - 3 015 557 MWh.