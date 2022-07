Ukraina apsūdz valsts nodevībā divus Janukoviča laika ministrus

Vienošanās, ko 2010. gada 21. aprīlī Harkivā parakstīja toreizējie Ukrainas un Krievijas prezidenti Viktors Janukovičs un Dmitrijs Medvedevs, paredzēja pagarināt Krievijas Melnās jūras flotes atrašanos Sevastopolē no 2017. līdz 2042. gadam, automātiski pagarināt to par vēl pieciem gadiem, ja nevienai no pusēm pret to nebūs iebildumi, kā arī noteica nomas maksu par flotes uzturēšanos.