Zelenskis: Krievija īsteno atklātu gāzes karu

Viņš uzsvēra, ka "to visu Krievija dara speciāli, lai eiropiešiem būtu ļoti sarežģīti sagatavoties ziemai".

"Un tas ir atklāts gāzes karš, kuru Krievija īsteno pret apvienoto Eiropu - tieši tā tas jāuztver. Un viņiem ir vienalga, kas būs ar cilvēkiem, kā viņi cietīs - no bada ostu bloķēšanas dēļ vai no ziemas aukstuma un nabadzības. Vai no okupācijas, Tās vienkārši ir dažādas terora formas," sacīja Zelenskis.