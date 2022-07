TVNET skaidro ⟩ Saslimstība ar Covid aug. Vai man vajag otro balstvakcīnu?

Saskaņā ar ECDC mājaslapā pieejamo informāciju , vairums Eiropas Savienības (ES) valstu jau sākuši potēt atsevišķas iedzīvotāju grupas ar otro balstvakcīnas devu. Līdz pagājušajai nedēļai kopā ES valstīs otro balstvakcīnu saņēmuši jau vairāk nekā 16,5 miljoni iedzīvotāju jeb 5,1% no kopējās Eiropas populācijas. Kā norāda Slimību profilakses un kontroles centra ( SPKC ) komunikācijas daļas vadītāja Ilze Arāja, Latvijā otro balstvakcīnas devu jūlijā, saņēmuši jau 25 cilvēki. Skaits pavisam nedaudz palielinājies kopš jūnija, kad to saņēma 17 cilvēki.

Arāja portālam TVNET skaidro, ka šobrīd nav pamata domāt par otrās balstvakcīnas devas nepieciešamību vispārējai sabiedrībai. "Rekomendācijas izstrādā Imunizācijas valsts padome, un līdz šim pieņemtie lēmumi neliek domāt par balstvakcīnas nepieciešamību ārpus šobrīd ieteicamajām grupām," atklāj Arāja. Šobrīd sniegtās rekomendācijas no Imunizācijas valsts padomes (IVP) paredz, ka otrā deva rekomendējama imūnrepresētiem cilvēkiem vecumā no 12 gadiem, kā arī senioriem vecumā no 65+.