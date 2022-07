Augustā ASV militārie eksperti sniegs konsultācijas par starptautiskās bāzes un poligona izveidošanu Sēlijā

Galkins pastāstīja, ka pamatā AM un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) konsultēsies ar ASV militārajiem ekspertiem, taču, iespējams, tiks pieaicināti arī Kanādas eksperti. Ārzemnieku konsultācijas ir nepieciešamas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, NATO sabiedrotajiem ir milzīga pieredze šādu objektu veidošanā, otrkārt, topošajā bāzē pamatā uzturēsies tieši sabiedroto karavīri, tāpēc ir svarīgi zināt viņu vajadzības.

Plānots, ka sabiedroto eksperti apmeklēs arī topošā poligona un bāzes atrašanās vietu. Ja poligona atrašanās vietu AM ir atklājusi, tad bāzes atrašanās vietu ministrija patlaban neatklāšot. To varētu paziņot tikai pēc konsultēšanās ar sabiedrotajiem, norādīja Galkins.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AM) sociālajā tīklā "Twitter" ir informējis, ka poligons atradīsies Sēlijas rietumos - Zalves, Saukas, Viesītes, Daudzevas un Seces pagasta teritorijās. Lielākā daļa no īpašumiem pieder AS "Latvijas valsts meži". Teritorijā atrodas 81 privātīpašums, apdzīvotu sētu ir ļoti maz.