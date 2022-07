Ekonomikas ministre: Svarīgākie energodrošības lēmumi pieņemti savlaicīgi

Latvija ir spērusi vēsturisku soli, atsakoties no Krievijas dabasgāzes piegādēm ar nākamā gada 1.janvāri, savukārt Eiropas Komisija ir aicinājusi dalībvalstis izstrādāt dabasgāzes taupības pasākumus. Ekonomikas ministrija (EM) turpina strādāt vairākos prioritāros virzienos enerģētikas sektorā, lai nodrošinātu gan atbalsta mehānismus gaidāmajai ziemas sezonai, gan arī risinājumus energoapgādes drošībai un neatkarībai ilgtermiņā.

Indriksone informē, ka līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 24.februārī Ministru kabinets (MK) uzdeva AS "Latvenergo" iegādāties 1,8-2,2 teravatstundas (TWh) sašķidrinātās dabasgāzes (SDG), lai nodrošinātu tūlītēju dabasgāzes energoapgādes drošumu. Ņemot vērās kopējo situāciju energoresursu tirgū, MK uzdeva "Latvenergo" nodrošināt arī 1,8-2,2 TWh valsts dabasgāzes drošības rezervju piegādi no Klaipēdas SDG termināla, kas sagaidāma ceturtajā ceturksnī. Savukārt dabasgāzes pārvades sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" šogad sāka iesūknēšanas darbus Inčukalna pazemes gāzes krātuvē jau 26.februārī, lai gan parasti šī sezona tiek sākta tikai 1.maijā.