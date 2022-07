Tukiša atkāpjas no Latvijas Radio valdes locekles amata

Latvijas Radio zināms, ka KNAB interesi piesaistījis radio valdes 2020.gadā parakstītais līgums ar reklāmas aģentūru "Sparta Media". No firmas puses līgumu parakstījis viens no īpašniekiem - Toms Šrāders, kurš ir Tukišas dzīvesbiedrs, bērna tēvs. Savukārt no radio puses to parakstīja visa valde, ieskaitot Tukišu.