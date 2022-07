Tiešraide ⟩ Mediķu arodbiedrība brīdinājuma streikā un protesta akcijā pie VM pieprasa lielāku atalgojumu

Paredzēts, ka no plkst.10.15 līdz 11.15 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ģertrūdes ielas posmā no Ģertrūdes ielas rotācijas apļa līdz Brīvības ielai, savukārt no plkst.10.45 līdz plkst.12.30 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Brīvības ielas posmā no Ģertrūdes līdz Stabu ielai, izņemot sabiedrisko transportu.