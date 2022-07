Sadarbībā ar Gdiņas ostu Polijā Rīgas ostā šogad plānots pārkraut papildu 5 miljonus tonnu akmeņogļu

Multifunkcionālais Krievu salas terminālis ir nodots ekspluatācijā 2018. gada nogalē. Krievu salas termināļa ogļu pārkraušanas, smalcināšanas, transportēšanas un uzglabāšanas infrastruktūra ir viena no mūsdienīgākajām un videi draudzīgākajām Baltijas reģionā. Terminālī ogļu apstrāde norit slēgtās telpās ar automatizētu vagonu apgāzējsistēmu. Ogļu transportēšanai no un uz kuģiem tiek izmantota slēgta konveijeru līnija. Lai mazinātu putekļu veidošanos atvērtajos ogļu uzglabāšanas laukumos, ogles tiek regulāri laistītas ar ūdens vai sniega lielgabaliem atkarībā no sezonas, bet ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē efektīvi ierobežo izbūvētais 23 metrus augsts putekļu žogs. Krievu salas teritorijā ir izvietota arī gaisa kvalitātes monitoringa stacija.