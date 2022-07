Latvijas četru lielāko banku klientiem sešos mēnešos izkrāpti 4,9 miljoni eiro; īstenoti 2205 krāpšanas gadījumi

Fiktīvo rēķinu krāpšanas metodē krāpnieki, viltojot sadarbības partnera e-pasta adresi, nosūta upurim viltotus rēķinus, kur rēķinā atstāj firmas nosaukumu, bet norāda savu bankas kontu. Viltotā e-pasta adrese var būt ļoti līdzīga organizācijas izmantotajai. Krāpnieki var arī iegūt piekļuvi kādai no sadarbības partnera e-pasta kastītēm, pārtvert uzņēmumu saraksti un nosūtīt viltoto rēķinu arī no īstā sadarbības partnera e-pasta. Krāpnieki var uzdoties par organizācijas vadītāju un viņa vārdā nosūtīt e-pastu grāmatvedim, lūdzot veikt steidzamu pārskaitījumu. Šajā gadījumā e-pasta adrese, no kuras tiek sūtīts krāpnieciskais e-pasts, ir privātā "@ gmail.com" nevis organizācijas oficiālā e-pasta adrese.