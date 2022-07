Kāpēc ne SUV?

Pateicoties to izmēram un uzbūvei, SUV parasti ir starp drošākajiem auto uz ceļa. Avārijas situācijas gadījumos sporta apvidus auto parasti ir ļoti izturīgi, samazinot braucēju traumu risku. Jaunākos SUV drošākus padara ne vien to izmērs un karkass, bet arī viedās auto vadības tehnoloģijas. Piemēram, Suzuki S-Cross preventīvās drošības tehnoloģijas iekļauj divu sensoru bremžu atbalstu, brīdinājumu par izbraukšanu no joslas, ceļazīmju atpazīšanu, kruīza kontroli, aklās zonas uzraudzības sistēmu un 360° skata kameru. Braukšana nekad nav bijusi tik droša.