Trešdien septiņiem ārzemniekiem liegta ieceļošana Latvijā

Izceļošana no valsts liegta septiņām personām. Pāternieku robežkontroles punktā konstatēts viens no Latvijas izceļojošs Latvijas nepilsonis, kuram uz pavadāmo bērnu nav vecāku pilnvaras valsts robežas šķērsošanai, savukārt lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēts viens uz Lielbritāniju izceļojošs Latvijas pilsonis, kura dokuments nav derīgs izceļošanai uz Lielbritāniju, četri Latvijas pilsoņi, kuriem nebija derīgu ceļošanas dokumentu, kā arī viens nepilngadīgs Latvijas pilsonis, kuram nebija vecāku notariāli apliecinātas piekrišanas patstāvīgi izceļošanai no valsts. Personām liegta izceļošana no valsts.