Ceturtdienas rītā ugunsnelaimē Rīgā izglābti pieci cilvēki

Šorīt ap plkst.4. glābēji steidzās uz Malienas ielu, kur ugunsgrēks izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka no dzīvojamās mājas jumta nāk dūmi un devītajā stāvā deg lifts 15 kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji , izmantojot glābšanas maskas un autokāpnes, no piedūmotās ēkas izglāba piecus cilvēkus, bet vēl 25 cilvēkus evakuēja.

Ugunsdzēsēji konstatēja, ka 14.stāva dzīvoklī piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, kā rezultātā radās sadūmojums. No ēkas evakuējās 30 cilvēki.

Trešdienas vakarā saņemts izsaukums uz Graudu ielu Liepājā, kur dega divstāvu neapsaimniekotas ēkas otrais stāvs un jumts 200 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki.

Vakar glābēju palīdzība bija nepieciešama Piekrastes ielā Daugavpilī, kur blakus bērnu rotaļu laukumam no automašīnas noplūda gāze. Ugunsdzēsēji glābēji no rotaļu laukuma evakuēja 25 cilvēkus. Gāzes noplūde no automašīnas tika novērsta.