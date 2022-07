20 gadi, četras paaudzes – ikoniskais Audi RS 6

Un kā ar dizainu? Ja RS 6 modeļa C5, C6 un C7 paaudze parādīja sevi tikai kā jaudīgi universāļi, tad, paskatoties tuvāk, C8 rada pilnīgi citādu iespaidu: ikviens bez iedziļināšanās spēs pateikt, ka tas nav ierasts A6. RS 6 Avant un A6 Avant bāzes modeļa vienīgie kopīgie elementi ir jumts, priekšējās durvis un bagāžas nodalījuma vāks. Pārējais ir mainīts un pielāgots īpaši RS vajadzībām, turklāt virsbūve tika paplašināta par ievērojamiem astoņiem centimetriem. Tikai daži zina, ka ātrākajam no A6 modeļiem pirmo reizi ir arī no A6 modeļa saimes atšķirīgs motora pārsegs un tas nozīmē, ka tam var būt Matrix LED priekšējie lukturi ar lāzergaismām no RS 7 modeļa. Arī riepas un riteņi ir ievērojami platāki un augstāki. Šai sērijai 21 collu riepas (275/35) ir standarta aprīkojums, taču pirmo reizi ir pieejams arī 22 collu variants (285/30). Reaģējot uz augsto pieprasījumu, C8 pirmo reizi ir pieejams ASV kā RS 6 Avant. RS 6 (C8) no nišas automobiļa pārliecinoši kļūst par veiksmes stāstu, pēc kura pieprasījums pasaulē nemazinās.