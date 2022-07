Video ⟩ Likumsargi Mārupē aiztur meklēšanā izsludinātu narkotirgoni

Ņemot vērā, ka bija aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē, viņš tika nogādāts uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu, taču viņš no ekspertīzes atteicās. Līdz ar to Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.1 panta pirmās daļas – par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Par to likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.