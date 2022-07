Mūsu nauda par gāzi nenonāk Krievijā, apgalvo Lietuvas enerģētikas viceministrs

"Zinu, ka ir likums, kas aizliedz latviešiem [Krievijas] gāzes iepirkšanu no 1.janvāra, un, protams, Latvija risinās jautājumu, kur iegādāties gāzi," viņš sacīja.

Uz lūgumu komentēt Latvijas lēmumu iepirkt gāzi no Krievijas no vērtību viedokļa, Zananavičus paziņoja, ka nekomentēs citas valsts lēmumus.

"Eiropas institūcijās un Starptautiskajā enerģētikas aģentūra visi ir vienisprātis, ka labāk ir sagatavoties ziemai un droši to aizvadīt, neradot nopietnas sociālas un ekonomikas sekas, un turpināt dažādot piegādes," viņš klāstīja.

Uzņēmums "Latvijas gāze" ir atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, ceturtdien vēstīja Latvijas Televīzija.

Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos.

Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. Kalvītis teica, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma "Gazprom", taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.