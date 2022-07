Pērn samazinājušies deputātes Mārtužas ienākumi

2021.gadā Mārtuža kopumā nopelnījusi 42 111 eiro, no kuriem lielāko daļu - 35 348 eiro - viņa saņēmusi algā no Saeimas. Tāpat viņa saņēmusi honorārus no AS "Latvijas mediji", Latvijas Rakstnieku savienības un Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras. No Latvijas Radošo savienību padomes deputāte saņēmusi 171 eiro, kas iegrāmatoti kā "citi ienākumi". Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pērn Mārtužai izmaksājusi pensiju 6318 eiro apmērā.