Čubaiss hospitalizēts vienā no Eiropas valstīm ar Gijēna-Barē sindromu

Viens no vadošajiem Krievijas postpadomju ekonomikas reformētājiem Anatolijs Čubaiss, kurš no 2020.gada nogales bija Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis, taču martā pameta valsti, protestējot pret karu Ukrainā, hospitalizēts vienā no Eiropas valstīm ar Gijēna-Barē sindromu, kas izraisa kontroles zaudēšanu pār ekstremitātēm, ziņo viņam tuvi avoti.