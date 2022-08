Koronavīruss Latvijā: sasniegts kopš aprīļa augstākais kumulatīvais rādītājs

Kopumā pēdējās trīs diennaktīs laboratoriski veikti 7737 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 33,7% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem 2605 jauniem inficēšanās gadījumiem 1114 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 1491 bija vakcinēts pret Covid-19.

Aizvadītajās trīs diennaktīs saņemtas ziņas par četriem mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija 70 līdz 79 gadu vecumā, divi 80 līdz 89 gadu vecumā un viens 90 līdz 99 gadu vecumā. Trīs no mirušajiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens bija vakcinēts pret Covid-19.