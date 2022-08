Saeimas komisijas priekšsēdētājs: bargas ziemas gadījumā Latvijā dabasgāze var arī pietrūkt

Politiķis pieļauj, ka, ja nenotiks negaidīti pavērsieni, tad dabasgāze varētu pietikt apkures nodrošināšanai. Feldmans reizē norāda, ka atbildīgie enerģijas politikas veidotāji no Ekonomikas ministrijas (EM) ir atteikušies viņam un viņa vadītajai komisijai sniegt sīkāku informāciju par to, cik daudz dabasgāzes Latvijai ir un būs pieejams.

Politiķis norāda, ka komisija vēl pirms Saeimas starpsesiju pārtraukuma ir vairākkārt saukusi atbildīgos pārstāvjus gan no EM, gan no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"), lai mēģinātu noskaidrot Latvijai pieejamos dabasgāzes krājumus, tajā skaitā, kam pieder Inčukalna krātuvē noglabātās rezerves. Tomēr "Conexus" un EM pārstāvji, aizbildinoties, ka tas ir komercnoslēpums, šo informāciju tā arī nav snieguši, atzīmē Feldmans.