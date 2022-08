Koronavīruss Latvijā: kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz 502

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 5634 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 30,3% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 736 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 969 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 948,9 līdz 976,9 uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 484,1 līdz 502 uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs pirmo reizi kopš 5.aprīļa pārsniedzis 500 atzīmi.

Aizvadītajās trīs diennaktīs saņemtas ziņas par trim mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija 40 līdz 49 gadu vecumā, viens 80 līdz 89 gadu vecumā un vēl viens 90 līdz 99 gadu vecumā. Viens no mirušajiem bija nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet divi bija vakcinēti pret Covid-19.