Uzņēmums "Rīgas siltums" ar gāzi nodrošinājis vismaz līdz februāra beigām

Pēc viņa vārdiem, "Rīgas siltuma" taktika esot dabasgāzi iepirkt vairākos nelielāka apjoma iepirkumos, ko politiķis uzskata par pareizu. Šādā veidā uzņēmums esot nodrošinājies ar gāzi līdz februāra beigām, bet atlicis to iepirkt laika posmam no marta.

Politiķis gan atzina, ka "Rīgas siltums" pats siltumu galvaspilsētā nodrošina tikai Daugavas kreisajā krastā (Pārdaugavā), bet labajā krastā to nodrošina "Latvenergo", kura vārdā viņš nevarot runāt, taču paļaujoties uz Ekonomikas ministrijas paziņojumiem, ka gāzes pietiks.

No minētā dokumenta izriet, ka aprīlī AS "Rīgas siltums" nosūtīja vēstuli AS "Latvenergo", ka uzņēmums nolēmis piekrist "Latvenergo" sašķidrinātās gāzes tirdzniecības piedāvājumam ar iepriekšēju apjoma rezervāciju, pasūtot sašķidrināto gāzi Klaipēdas terminālī.