Uzņēmumi pie ASUS biznesa sērijas datoriem tiek vienas dienas laikā

«ASUS ir uzstādījis ļoti ambiciozus plānus biznesa segmentā un enerģiski strādā pie to īstenošanas. Rūpnīcas iepirkušas lielu daudzumu detaļu, tādēļ datoru ražošana šobrīd norisinās bez traucējumiem. Arī noliktavas Baltijā ir piepildītas ar ASUS datoru populārākajiem modeļiem, un klienti tos saņem uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas,» uzsver ASUS komerctirdzniecības pārstāvis Baltijā Kaspars Kalniņš, «ja kādam ir apjomīgāks pasūtījums, tad gaidīšanas laiks nebūs ilgāks par 90 dienām. Un arī tas saistīts nevis ar ražošanas, bet loģistikas apgrūtinājumiem, jo preces no rūpnīcām Āzijā jāved apkārt Krievijai un Ukrainai».

«Gan «Skrīveru Saldumu» vadībai, gan komandai darbs ir dinamisks, jo ražotnes atrodas Gulbenes novadā 180 kilometru attālumā no Rīgas un Skrīveros 80 kilometrus no Rīgas, savukārt centrālais birojs ir galvaspilsētā. Daļai darbinieku nedēļa paiet nemitīgā kustībā starp visām trim vietām, tādēļ mums vajadzēja izturīgus, kompaktus datorus ar ilgu baterijas darbības laiku. ExpertBook B1 atbilst militārā standarta izturības prasībām, tie ir pasargāti no triecieniem, mitruma un putekļiem, tāpēc ir tieši tas, kas mums bija nepieciešams,» stāsta O.Brediks, piebilstot, ka iepriekšējie datori bijuši pārāk trausli un to ekrāni bieži plīsuši. Jaunie pie klienta nonākuši ar 3 gadu rūpnīcas garantiju, turklāt aprīkoti ar biznesa vajadzībām noderīgo Windows Pro operētājsistēmu.