Svētdien Rīgas ostā svinīgi sagaidīs desmitmiljono pasažieri

Plānots, ka uz Rīgu, sākot savu ceļojumu no Ķīles ostas, kopā ar vēl 1530 pasažieriem viņš atbrauks ar itāļu kruīzu kompānijas "Costa Cruises" kuģi "Costa Fascinosa".

Kopš 2000.gada Rīgas ostā reģistrēti ap 8200 pasažieru kuģu ienācieni, no tiem lielākā daļa - ap 6600 - bijuši regulārās pasažieru līnijas ietvaros, savukārt 1600 bijušas kruīzu kuģu vizītes. 88% jeb aptuveni 8,8 miljoni no visiem atbraukušajiem bijuši prāmju pasažieri, bet 12% jeb 1,2 miljoni - kruīzu pasažieri no kopā vairāk nekā 124 valstīm.