Rozentāle: ir īstais laiks imūnkompromitētiem pacientiem saņemt otro balstvakcīnu

Rozentāle norādīja, ka pašreizējā situācija, kad slimnīcā nav lieli Covid-19 saslimstības rādītāji, ir normāla, tomēr viņa aicina ņemt vērā, ka šī infekcija tāpat kā gripa, adenovīruss, lipīgas iesnas ir sezonālas rudens/ziemas infekcijas. Turklāt daļa cilvēku nav imunitātes pret to, savukārt vīruss mēģina atrast neimūnu, uzņēmīgu organismu, kur sevi saglabāt.

"Būtiski ir tas, ka šobrīd samazinās to pacientu skaits, kuriem ir plaušu bojājumi. Nevar teikt, ka to nav pavisam, bet tie nav ne divas trešdaļas, ne arī pilni bojājumi, kā tas ir pie vīrusa pneimonijām. Tāpat mums nav no skābekļa padeves atkarīgo pacientu, kā tas bija pie deltas varianta. Principā Covid-19 ir mainījies, jo parādījās omikrons - novājinātais variants, un tā ir sezonāla infekcija," uzsvēra ārste.