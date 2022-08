Zelenskis: "Amnesty International" pārliek agresora atbildību uz upuri

"Okupanti vairākkārt apzināti apšaudīja ar artilēriju un mīnmetējiem cilvēku rindas pēc ūdens, evakuācijas autobusus, vairākkārt apšaudīja sabiedriskā transporta pieturas. Krievijas armija neatturējās pat no triecieniem pret memoriāliem un kapsētām, pret karagūstekņu nometni Oleņivkā. Un ziņojumu par to nez kāpēc nav," uzsvēra Zelenskis.

"Katrs, kas amnestē Krieviju un kas mākslīgi rada tādu informatīvu kontekstu, ka kādi teroristu triecieni it kā būtu attaisnojami un it kā būtu saprotami, nevar nesaprast, ka ar to palīdz teroristam. Ja jūs veidojat tādus manipulatīvus ziņoijumus, tad ar viņiem dalāt arī atbildību par cilvēku iznīcināšanu," rezumēja Ukrainas prezidents.