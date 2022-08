"Amnesty International" ziņojuma skandāls: vai uz starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām maz var paļauties?

Tomēr, lasot "Amnesty International" ziņojumu , piezogas sajūta, ka šāda veida vienpusēja satura publicēšana situācijā, kad “katram muļķim skaidrs”, kurš situācijā ir agresors un kurš – upuris, ir nepieļaujama. Sliktu pēcgaršu atstāja arī organizācijas Ukrainas biroja vadītājas Oksanas Pokaļčukas atkāpšanās no amata, Facebook ierakstā pamatojot ne vien ar nekvalitatīvo ziņojuma saturu, bet arī Ukrainas biroja izolāciju no tā sagatavošanas, iespējams, lai nodrošinātu neitralitāti. Tomēr rezultāts sanāca pavisam pretējs, spēlējot par labu Kremļa naratīviem. Tā pavisam nevilšus starptautiskās cilvēktiesību organizācijas atklāj savu vājību pret dezinformāciju.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas dara to darbu, kuru nevar darīt Latvijas un citu valstu diplomāti, lai vismaz relatīvos miera apstākļos saglabātu attiecības ar demokrātijai un brīvībai “mazāk draudzīgajām” valstīm. Tādu pasaulē ir vairums – 2022. gada "Freedom House" ziņojums vēsta, ka no 195 valstīm tikai 83 vērtējamas kā “brīvas”. Šīs organizācijas nenogurstoši aizstāv un atgādina par cilvēktiesību pārkāpumiem, sniedz tiešu atbalstu tiem, kuru tiesības ir pārkāptas, un lobē izmaiņas nacionālā un starptautiskā likumdošanā. Tas nozīmē, ka šo organizācijas pamatu pamatos prasa no darbiniekiem milzīgu izturību un noturībspēju pret politiskiem un personīgiem uzbrukumiem, jo tās vienmēr atrodas “zem sitiena” agresīvi noskaņotām valdībām vai vienkārši “noderīgiem idiotiem”.